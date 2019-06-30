الجدي

منذ ساعة واحدة

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“حاول استغلال هذا اليوم” هذه هي نصيحتي لك يا مولود الجدي لهذا اليوم، فعليك الاسراع بتنفيذ ما تريد عمله هذا اليوم وخاصة في فترة النهار التي تعد داعمة بالنسبة إليك، احذر أن تساورك الشكوك حول علاقتك بمن تحب، لأنها قد تؤدي إلى تدميرك وحملك إلى الكآبة في فترة المساء قراراتك ليست حكيمة وستندم عليها.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9من 10

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شخصيتك لا تطاق اليوم يا مولود الجدي، فأنت متشبث بآرائك مع أنها خاطئة، وتجادل كثيراً مما يجعلك تضغط على الأعصاب وبالأخص على زملائك في العمل، نظرتك الى الحياة مختلفة، وبها بعض الاكتئاب والتشاؤم، مما يجعلك في المساء تدخل في مجادلة كلامية مع من تحب، فالأفضل أن لا تراه اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 7 من 10 العاطفة : 6من 10 الصحة : 9 من 10

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