الدلو

منذ ساعة واحدة

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أنت فاضي مشغول ومنذ الصباح تتحلى بأجمل ثيابك، لكي تقوم بالعديد من المواعيد والمقابلات، يوم عملي ناجح بالنسبة إليك، وقد يكون لديك أخبار جيدة تتعلق بالعمل، لكنك تشعر داخليا بعدم الارتياح وسببه ستعرفه في المساء عندما تكتشف شيئا لن يعجبك أبدا، مواليد 10 الى 18 شباط (فبراير) هم الأكثر تأثرا بهذه الاوضاع.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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أنت كمولود الحمل يا عزيزي الدلو، لا تستطيع الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، النشاط يدب بك ويجعلك تقوم بكل أعمالك المتأخرة، لا تجعل عصبيتك تخرج في كل دقيقة في فترة ما بعد الظهر، وتأن في كل شيء تفعله أو تنتظره، المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك مع أصدقائك، فلديك شعبية عالية. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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