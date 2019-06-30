انتبه على صحتك فقد تكون هي الأكثر تضررا هذا اليوم، وبخاصة معدتك وجهازك التنفسي، أما بالنسبة للمفاجآت والتغييرات تصل الى أوجها في فترة الظهيرة، فنصيحة لا ترتبط بمواعيد لأنها ستتغير جميعها، المساء سيكون جيد نسبيا وجلسة مع الحبيب متوقعة، لكنها لن تكون كما تريد.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6من 10