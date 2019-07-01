الثور

منذ ساعتين

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كسوف الشمس في برج السرطان اليوم قد يكون ليس به أي تأثير مهم عليك لكن قد تحدث لديك بعض التعطيلات في السفر وقد تتأجل سفرتك إلى وقت آخر ، كما عليك الانتباه أكثر في دراستك لانك قد تصبح كسولا بها الكسوف سوف يبقى تأثيره عليك حتى نهاية الأسبوع المقبل وبالاخص لمواليد 2 و 3 أيار (مايو).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 9 من 10

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