الأجواء اليوم سوف تكون عادية جدا وكسوف الشمس في السرطان لن يؤثر عليك سلبيا لكن عليك الانتباه على وضعك المالي الذي قد يتدهور فجأءة، ايضا عليك الانتباه بالدخول في صفقات مالية خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل وبالاخص لمن كان من مواليد 2 و 3 حزيران (يوينو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10