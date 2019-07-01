السرطان

منذ ساعتين

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كسوف الشمس في برجك سوف يؤثر عليك بشكل كبير وسوف تكون عصبيا وعدوانيا يا صديقي لذا عليك ان لا تستعجل بقراراتك واستنتاجاتك ولا تأخذ القرارات لانها لن تكون لصالحك، اما بالنسبة لأمورك العاطفية فهي قد تتوتر ايضا وبالاخص مواليد 2 و 3 تموز (يونيو) بالإضافة لمواليد العشرية الثانية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 0 من 10 العاطفة : 0 من 10 الصحة : 0 من 10

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