الأسد

منذ ساعتين

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كسوف الشمس في برج السرطان لن يؤثر بك يا صديقي الاسد لكن وجود القمر في السرطان قد يجعل التعطيلات متواجدة لديك كما ان نفسيتك لن تكون كما تريد لذا عليك الحذر عليها جيدا
وبالاخص مناطق الضعف لديك ، اما في فترة المساء فقد تكون هادئة نوعا ما ومملة وبالاخص لمواليد 1 إلى 9 آب (اغسطس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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