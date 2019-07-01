العذراء

منذ ساعتين

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كسوف الشمس في برج السرطان لن يؤثر عليك يا صديقي العذراء وقد تكون تأثيراته مقتصرة على الإشاعات والاقاويل التي قد تشتعل ضدك ، لكن بالنسبة لليوم فالأوضاع عائلية جدا وقد تكون لديك الكثير من الالتزامات والدعوات ، المساء جيد لتتقرب من حبيبك
وبالاخص انك عاطفي جدا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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كسوف الشمس في برج السرطان لن يؤثر عليك يا صديقي العذراء وقد تكون تأثيراته مقتصرة على الإشاعات والاقاويل التي قد تشتعل ضدك ، لكن بالنسبة لليوم فالأوضاع عائلية جدا وقد تكون لديك الكثير من الالتزامات والدعوات ، المساء جيد لتتقرب من حبيبك وبالاخص انك عاطفي جدا. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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