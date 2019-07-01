العقرب

منذ ساعتين

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الكسوف الشمسي الذي يحدث في الجدي اليوم له تأثيرات ايجابية لديك يا صديقي العقرب فحاول ان تستغل الفرص التي قد تأتيك بسببه ابتداء من اليوم وحتى نهاية الاسبوع والتي قد تخص مجال العمل على وجه الخصوص . اما بالنسبة للعاطفة فهي هادئة
وليس هنالك من جديد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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