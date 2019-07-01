كسوف الشمس في البرج المقابل لك الا وهو السرطان سوف يجلب لك بعض المشاكل وبالاخص العاطفية والصحية وقد يكون اصعب يوم في السنة ، فحاول ان تهتم بشريك حياتك ولا تتناقش معه كما لا تأخذ القرارات العملية . الصحة عليك ان تهتم بها ايضا وحتى نهاية الاسبوع وبالاخص لمواليد 2 و 3 كانون الثاني (يناير).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 0 من 10 الصحة : 2 من 10