الجدي

منذ ساعتين

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كسوف الشمس في البرج المقابل لك الا وهو السرطان سوف يجلب لك بعض المشاكل وبالاخص العاطفية والصحية وقد يكون اصعب يوم في السنة ، فحاول ان تهتم بشريك حياتك ولا تتناقش معه كما لا تأخذ القرارات العملية . الصحة عليك ان تهتم بها ايضا وحتى نهاية الاسبوع وبالاخص لمواليد 2 و 3 كانون الثاني (يناير).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 0 من 10 الصحة : 2 من 10

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