القوس

منذ ساعتين

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كسوف الشمس لن يؤثر عليك يا صديقي القوس بتاتا ولكن أمورك اليوم تكون جيدة جدا وذلك بسبب وجود القمر في برج السرطان مما يدعمك بالحظ والأمور الجيدة ، حاول ان تستغل اليوم لعمل المبادرات والمشي بمشاريعك وبالاخص إذا كنت من مواليد 1 إلى 10 كانون الأول (ديسمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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الأوضاع ما زالت سيئة يا صديقي القوس، لذا عليك الحذر على قراراتك وعلى أفعالك، لأن أي حركة غير محسوبة ستكلفك الكثير. عليك الانتباه على الصحة وإراحة نفسك قدر الامكان. في المساء قد تنتظر خبرا، ولكنه قد يكون عكس توقعاتك، مواليد 3 إلى 11 كانون الأول (ديسمبر)، هم الأكثر توترا لهذا اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 5من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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