كسوف الشمس في برج السرطان يعطيك بعض النقاط الايجابية لهذا اليوم ويجعل الحظ يقف في صفك فحاول ان تستغل الفرص التي قد تأتيك حتى نهاية هذا الأسبوع وبالاخص على نطاق العمل والدراسة ، ايضا المناسبات الاجتماعية سوف تكون في اوجها خلال هذه الفترة . مواليد 1 الى 8 آذار هم الأكثر حظا.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10