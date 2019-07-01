رئيس جامعة رسمية أصدر، يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بعدم تجديد العقود الاجمالية في الجامعة التي وقعت في عهد رؤساء الجامعة السابقين. وجاء في القرار الموجه الى مدراء الدوائر المختصة بالجامعة، اعتبار جميع العقود الاجمالية منتهية بانتهاء مدتها، ولا تعد مجددة الا بعد عرضها على لجنة شؤون الموظفين.