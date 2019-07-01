وزير يحمل حقيبة سيادية بصدد نقل مسؤول رفيع في وزارته، لعدم رضاه عن ادائه. الوزير يجري عدة مناقلات بين كبار الموظفين لغايات النهوض بأداء الوزارة، ويخضع بعض الموظفين لدورات تدريبية لتحسين مستوى الاداء.