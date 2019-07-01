بشكل غير رسمي، تم إبلاغ رئيس نقابة العاملين في شركة الكهرباء علي الحديد، نية إدارة الشركة التراجع عن فصل 200 عامل، تم ابلاغهم سابقا انه سيتم الاستغناء عن خدماتهم. وكان موظفو شركة الكهرباء أبدوا احتجاجات واسعة الاسبوع الماضي، بسبب عزم الشركة اتخاذ قرار انهاء الخدمات.