مجلس أمناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أقر، خلال اجتماع عقده أمس، خطة عمله للعام الحالي وتقرير الرصد. وعلمت “زواريب” أن سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس مجلس الأمناء، كلف نائبه باسل الطراونة لترؤس ذلك الاجتماع.