68 إصابة جديدة بكورونا منها 62 محلية

عمان- الغد- سُجِّلت اليوم الجمعة، (68) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (62) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (56) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (52) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(4) حالات تحت الاستقصاء.

– (5) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين.

– حالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.

– (6) حالات خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، و3 من فلسطين، و1 من الكويت).

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1869) حالة.

– سُجّلت (3) حالات شفاء هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

– تمّ إجراء (9274) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (800446) فحصاً.

إجراءات أخرى:

– تنتهي ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ العاصمة عمّان والزرقاء في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، وتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الاعتياديّة المطبّقة في جميع محافظات المملكة كالمعتاد، وتستمرّ حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

– في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).