استطلاع: 68% من الأردنيين لا يثقون بـ”لجنة التحديث”

عمّان – الغد – أظهر استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن 68% من الأردنيين لا يثقون باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقابل 32% يثقون بها.

وبحسب الاستطلاع الذي جاء لمعرفة آراء المواطنين الأردنيين حول اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن ومخرجاتها المتوقعة، فإن 32% من الأردنيين فقط يعتقدون أن اللجنة ستكون قادرة على صياغة قانون انتخاب عادل وممثل لمختلف أطياف المجتمع.

وجاء في الاستطلاع أن غالبية الأردنيين 62% يعتقدون أن مجلس النواب الحالي سيعمل على إقرار مخرجات اللجنة كما تصله من الحكومة، فيما يعتقد ربع الأردنيين 25% أن مجلس النواب سوف يعمل على تعديل مخرجات اللجنة قبل إقرارها.

ويعتقد نصف الأردنيين 51% أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل الاجتماعي، و(43%) يعتقدون أن مخرجات اللجنة ستعزز دور الشباب في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، ويعتقد (42%) أنها ستعزز دورهم في الإدارة المحلية.

ويعتقد 59% من الأردنيين أن مخرجات اللجنة ستعزز دور المرأة في العمل الاجتماعي، و(53%) يعتقدون أن هذه المخرجات ستعزز دورها في العمل السياسي (الأحزاب، الانتخابات)، فيما يعتقد (49%) أن هذه المخرجات ستعزز دور المرأة في الإدارة المحلية، وفقًا للاستطلاع.

وتكشف نتائج الاستطلاع أن نصف الأردنيين (47%) لا يتابعون اخبار وتصريحات اللجنة، وفقط (8%) من الذين سمعوا عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة يتابعون جميع اخبار وتصريحات اللجنة، ، فيما يتابع معظم اخبار وتصريحات اللجنة (11%) من الأردنيين.