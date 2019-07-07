الحمل

منذ ساعتين

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يوم صعب يا مولود الحمل فانت تشعر بالضغط النفسي أكثر من الضغط العملي الذي يؤثر بك بشكل كبير ويجعلك مكتئبا في أغلب أوقات هذا اليوم. عليك بالابتعاد عن القرارات المهمة لان الحظ بعيد عنك كل البعد. اما في المساء فإن الأوضاع العاطفية ليست بجيدة فانتبه من كلامك ومن الندم الذي سيتبعه. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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كف عن المعاندة التي تستفز بها من حولك، فأنت اليوم لا تقتنع برأي أي أحد غيرك، من جهة أخرى تتجلى الدبلوماسية لديك بشكل كبير وذلك لتسوية بعض الأمور المهمة على صعيد العمل. أما المساء فقد يشهد استمرارا للأوضاع المتدهورة بينك وبين من تحب، وبالأخص مواليد 2 الى 9 نيسان. نسب النجاح من 10: العمل 9 العاطفة : 7 الصحة : 9

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