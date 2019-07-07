يوم صعب يا مولود الحمل فانت تشعر بالضغط النفسي أكثر من الضغط العملي الذي يؤثر بك بشكل كبير ويجعلك مكتئبا في أغلب أوقات هذا اليوم. عليك بالابتعاد عن القرارات المهمة لان الحظ بعيد عنك كل البعد. اما في المساء فإن الأوضاع العاطفية ليست بجيدة فانتبه من كلامك ومن الندم الذي سيتبعه. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10