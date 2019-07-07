الجوزاء

منذ ساعتين

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سيكون يوما رائعا بالنسبة لك يا مولود الجوزاء فعليك استغلال هذا اليوم استغلالا جيدا لما يحمله من فرص وحظوظ، قد ترافقك العصبية في فترة الصباح لكن باقي النهار سوف يكون هادئا والأمور تسير معك بسهولة ويسر. اما في فترة المساء فإن الوضعية تكون لصالحك مع من تحب فحاول أن تقوي العلاقة بينكما وإذا دعيت للخروج فاخرج ولا تبقى بالبيت.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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الخسارة فرصتها كبيرة جدا، وذلك لأنك لا تحسب الأمور بالطريقة الصحيحة قبل القيام بها، يوم عملي ضاغط من الصباح الى المساء يجعلك تخرج عصبيتك عند أول كلمة من محدثك، وما قد يزيد الطين بلة هو إلغاء موعد لك في المساء مما يجعلك في مزاج لا تحسد عليه، الأكثر تأثرا بهذه الأوضاع مواليد 4 الى 12 حزيران. نسب النجاح من 10 : العمل: 6 العاطفة: 76الصحة: 6

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