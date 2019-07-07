الثور

منذ ساعتين

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تواصل التشبث في عنادك، فانت لا تقبل النقاش من أي أحد حولك وتريد أن ينفذ كلامك فورا. طلتك البهية وطريقة انتقائك لملابسك كفيلان بان يكون لديك جاذبية خاصة جدا، يوم ناجح عمليا وحتى على الصعيد الدراسي . في المساء قد يكون لديك دعوة اجتماعية مهمة تكسبك الكثير فلا تفوتها وخاصة إذا كنت من مواليد 21 إلى 30 نيسان (ابريل).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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لا تكن مستعجلا في تنفيذ ما تريد لأن التأخير قد يكون لمصلحتك يا عزيزي الثور، يوم جيد ويتابع الحظ دعمك اليوم بشكل أكبر من أمس، كما أن شخصيتك محبوبة جدا لدى المقربين منك، وخاصة لأصدقائك في فترة المساء، مواليد 1 الى 10 أيار هم الأكثر حظا لهذا اليوم. نسب النجاح من 10 : العمل:96 العاطفة: 9 الصحة: 9

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