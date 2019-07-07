السرطان

منذ ساعتين

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ما قمت بتخطيطه أمس أو في الأيام الماضية سوف يتغير في هذا اليوم، المفاجآت سوف تكون بالمرصاد في فترة الصباح والظهيرة والاخطاء التي فعلتها سابقا سوف تظهر اليوم لذا كن مستعدا لمواجهة الاسئلة، في فترة المساء مزاجك لن يكون بأفضل حالة لذلك من غير المستحب رؤية من تحب أو اصدقائك لانك قد تتعارك معهم .
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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تتابع بنجاح أعمالك يا مولود السرطان ولديك تقدم على المسار العملي بشكل كبير جدا. في فترة ما بعد الظهر لا تتكلم كثيرا لكي لا تخطئ واحفظ أسرارك قدر ما يمكن فقد يوقعك أحدهم بالكلام. في فترة ما بعد الظهر قد تأتيك أخبار جيدة تخص عملك. أما في المساء فاستعد لسهرة ممتعة لم تكن متوقعة لديك، وخاصة مواليد 1 الى 11 تموز. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 7 الصحة: 9

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