الأسد

منذ ساعتين

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كثير من الأمور تنتظرك في هذا اليوم وانت تعد نفسك منذ الصباح للقيام بذلك، انت رشيق وسرعة حركتك تثير اعجاب من حولك في العمل فلديك قدرة تحمل كبيرة جدا وتنتهي من أعمالك بسرعة وقبل الوقت المحدد. في المساء جلسة جيدة مع اصدقائك لكن قد تجرح احدهم بالكلام لكنك تسيطر على الوضع سريعاً.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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