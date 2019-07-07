العذراء

منذ ساعتين

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انت اليوم ممل وكسول ولا تقوم بأعمالك كيفما يجب مما يجعلك تتعرض لبعض الانتقادات . الضغوطات قد تلغي بظلالها عليك في فترة الظهيرة ولكنها سرعان ما تذهب مع حلول ما بعد الظهر. في فترة ما بعد الظهر تعالج موضوعا عائليا أو التزاما وفي المساء عليك ترك عواطفك للتعبير عن مشاعرك لحبيبك . وبالاخص مواليد شهر آب (اغسطس).
نسبة النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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