الميزان

منذ ساعتين

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تبدو اليوم بحال أفضل ووضع مختلف عن الأيام الماضية فنفسيتك في تحسن مستمر، وتواجه هذا اليوم بنفس طويل وتفاؤل، يوم جيد للقيام بأعمالك الصعبة والقرارات والمبادرات. اما في فترة المساء فعليك بموازنة كلامك قبل خروجه من فمك وخاصة انك صريح جدا وحاول أن تقوم ببعض البرامج مع الأصدقاء لانك سوف تتفاعل معهم بشكل جيد.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

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