العقرب

منذ ساعتين

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انت لست من الأشخاص المحظوظين في هذا اليوم يا صديقي العقرب فحاول أن تأخذ حذرك في كل عمل تقوم به لان الخطأ يكلفك الكثير. ضغوطات العمل سوف تكون لك بالمرصاد من الظهيرة وحتى وقت متأخر . قد تصيبك الكآبة في فترة المساء وذلك لشعورك بالتشاؤم وخاصة مواليد شهر تشرين الأول (اكتوبر) الأكثر تعبا لهذا اليوم .
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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