انت هادئ جداً والأمور العاطفية تسيطر على الأحداث حولك سواء اكان على النواحي العائلية أو مع من تحب. قد تصاب بالملل في ساعات الظهيرة ولا تكن لديك رغبة بالعمل . ولكن الاحداث تتوالى عليك في فترة ما بعد الظهر والمساء جاعلة ابتسامتك لا تغادر وجهك وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10