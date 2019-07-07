القوس

منذ ساعتين

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انت هادئ جداً والأمور العاطفية تسيطر على الأحداث حولك سواء اكان على النواحي العائلية أو مع من تحب. قد تصاب بالملل في ساعات الظهيرة ولا تكن لديك رغبة بالعمل . ولكن الاحداث تتوالى عليك في فترة ما بعد الظهر والمساء جاعلة ابتسامتك لا تغادر وجهك وبالأخص مواليد شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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إن شخصيتك اليوم قد تكون مختلفة عن الإنسان الطيب الذي نعرفه دائما، فاليوم سيظهر إنسان آخر، متزمت، جدي، متعجرف بعض الشيء ويعطي الأوامر في كلامه. تنزل شعبيتك في فترة ما بعد الظهر لما لديك من مشاكل مع الآخرين حولك وبالأخص بالعمل. أما في المساء فإن علاقتك مع الحبيب سيئة جدا، وخاصة لمواليد 2 الى 12 كانون الأول. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 7 الصحة: 7

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