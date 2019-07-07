الجدي

منذ ساعتين

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راقب ما تفعله يا صديقي الجدي ولا تكن متهورا في تصرفاتك لان الحساب قد يكون عسيرا جدا في الظهيرة. يوم ليس على مزاجك وقد تضطر لمعالجة الكثير من المشاكل في فترة ما بعد الظهر ايضاً . اما في المساء فتشعر بغرائزك الإنسانية كالجنس والانتقام قوية جدا فعليك الحذر من اي فعل متهور .
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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يوم جيد كأمس ويمكن أن يكون أفضل بكثير وخاصة على مجال العمل. ضغوطات العمل قد تكون سيدة الموقف في فترتي الصباح والظهيرة. في فترة ما بعد الظهر قد يصلك مبلغ من المال يجعلك سعيدا. في المساء تبدو أكثر أريحية وهدوءا وتسعى الى راحة جسدك بدلا من الخروج والسهر، الأكثر حظا هم مواليد 2 الى 10 كانون الثاني. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 8 الصحة: 9

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