راقب ما تفعله يا صديقي الجدي ولا تكن متهورا في تصرفاتك لان الحساب قد يكون عسيرا جدا في الظهيرة. يوم ليس على مزاجك وقد تضطر لمعالجة الكثير من المشاكل في فترة ما بعد الظهر ايضاً . اما في المساء فتشعر بغرائزك الإنسانية كالجنس والانتقام قوية جدا فعليك الحذر من اي فعل متهور .

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10