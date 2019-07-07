الدلو

منذ ساعتين

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شخص تقليدي، قوي، متسلط، وصريح، هذه الكلمات هي الأوفر للتعبير عن شخصيتك في هذا اليوم، انت ناجح في أعمالك وتستطيع اقناع رؤسائك بارائك وما تفكر به. في فترة ما بعد الظهر تضغط الأعمال لديك وقد لا تتركك لوقت متأخر. لكن المساء قد يكون جيد و به بعض الاخبار التي قد تفرحك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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المسؤوليات كثيرة عليك اليوم يا مولود الدلو وقد ترزح تحت ضغوطات كثيرة في العمل، لكنك تقوم بها بكل جدارة ومهارة، في فترة ما بعد الظهر يصيبك مرة أخرى الملل وتسعى الى إحداث بعض التغييرات في حياتك ولا تعرف كيف. أما المساء فهو لا بأس به وقد تخرج برفقة من تحب أو مع الأصدقاء في جلسة هادئة جدا. نسب النجاح من 10 : العمل: 9 العاطفة: 6 الصحة: 6

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