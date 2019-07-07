الحوت

منذ ساعتين

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تخلصت من الشكوك والضغوطات التي كانت مرافقة لك في الايام الماضية، يوم جيد لاثبات نفسك بالعمل أمام رؤسائك فسوف ترى التقدير في عيونهم لان عملك ممتاز. في فترة ما بعد الظهر قد تتفاجأ بكلام أو فعل بعض الأشخاص المقربين منك مما يجعلك تسهم في التفكير هذه الليلة فالافضل ان لا تكون وحدك في المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

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