عليك بإنهاء ما تريد انهاءه في فترة الصباح وتحديدا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، فبعد ذلك لن يقف شيء في مصلحتك أو صفك، ستشعر بالتعب ينال منك، وبالأمور تسوء من حولك، ستفقد أعصابك أكثر من مرة، وهذا قليلا ما يصيبك مما يجعلك في مزاج سيئ، وبالأخص مواليد نيسان (ابريل).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10