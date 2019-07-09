الحذر واجب عليك يا مولود السرطان، فالساعات الأولى من الصباح لا تحمل أخبارا جيدة، وبالأخص في مجال العمل والعائلة، تتغير الصورة تماما عند الظهر، وتشعر أن الأمور بدأت بالانقلاب لصالحك، وتشعر بالحظ يلعب معك، لكن عليك أن لا تدع العصبية تفسد عليك الجو الهادئ في المساء، أكثر المحظوظين هم مواليد 23 إلى 28 حزيران (يونيو).

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

