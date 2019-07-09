الحمل

منذ 27 دقيقة

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عليك أن تسيطر على نفسك ولا تجعل مزاجك السيئ يدمر أشياء تعبت عليها بالماضي، فالوقت قريب لتشعر بالراحة، ففي وقت ما بعد الظهر تتغير الأمور وتشعر بالدنيا أنها رجعت لتضحك لك من جديد، يخف الضغط عليك، وبالأخص في العمل ومن كان مريضا، فتتحسن صحته كثيرا، أكثر المستفيدين هم مواليد 21 إلى 25 آذار (مارس).
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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قد يفيدك الصمت وعدم التكلم، لأنك في كل مرة تتفوه بكلام تخطئ، يوم غير سهل وغير مريح بتاتا، تشعر بوجود أشياء مخبأة عنك وتحمل لك الضرر، وهذا الصحيح فانتبه بمحيط عملك، فالأجواء مشحونة جدا. ينتابك التعب كيوم أمس، وخاصة في المساء، ملازمة البيت هي السبيل الأفضل، وخاصة لمواليد 3 إلى 9 نيسان (ابريل). نسب النجاح من 10: العمل 6 العاطفة : 6 الصحة : 6

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