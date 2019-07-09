الأسد

منذ 28 دقيقة

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لا تتعب نفسك بالعمل كثيرا، وحاول فقط أن تفعل ما هو ضروري، وخصوصا في فترة الصباح والظهيرة، لأن فترة ما بعد الظهر ستنقلب الدنيا في وجهك ، سيسيطر عليك التعب والمزاجية، ويجعلك غير قادر على مغادرة منزلك، كما تتعرض علاقتك مع حبيبك، لبعض التوتر فعليك الانتباه.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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