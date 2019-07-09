العذراء

منذ 27 دقيقة

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استغل صباحية هذا اليوم لتحصيل ما تريد من المال من الأشخاص الذين اقرضتهم فيما سبق، تبدأ نهارا جيدا ومفعما بالنشاط فتنهي الكثير من أعمالك. الحظ معك لطلب ما تريد، لكن لا تكن أنانيا ومحبا لنفسك، الثقة بالنفس جيدة، لكن لا تكن متعاليا. تتلقى دعوة اجتماعية خلال المساء تفيدك على الصعيد الشخصي فلا ترفضها.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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وضعك المالي يشغلك فهو غير مستقر ولا يبعث على الراحة، فمع أن هنالك أموالا تدخل الى جيبك، لكن المصاريف في الجهة الأخرى أكثر بكثير. عليك بالتركيز بعملك، فقد تواجه بعض المشاكل عند الظهيرة. الأمور العاطفية تتجه نحو الأفضل لسهرة رومانسية في المساء، لدفع علاقتكما إلى الأمام. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 9 الصحة: 9

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