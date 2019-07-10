الثور

منذ ساعتين

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إن الأوضاع ليست بجيدة وتلاحظ ذلك منذ صحوتك من النوم حيث تشعر بالتعب ينال من جسدك وخاصة أطرافك، كما أن العمل لن يرحمك بتاتا في الصباح وحتى ما بعد الظهر حيث تواجه العديد من المشاكل، وبعض المسؤوليات التي لن تجعلك ترفع رأسك. الصحة مهمة لديك فخذ قسطا من الراحة في المساء.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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عليك بإنهاء ما تريد انهاءه في فترة الصباح وتحديدا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، فبعد ذلك لن يقف شيء في مصلحتك أو صفك، ستشعر بالتعب ينال منك، وبالأمور تسوء من حولك، ستفقد أعصابك أكثر من مرة، وهذا قليلا ما يصيبك مما يجعلك في مزاج سيئ، وبالأخص مواليد نيسان (ابريل). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 7 من 10

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