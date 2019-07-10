أفضل بكثير من الأيام الماضية، تركز على عملك فمنذ وقت وأنت غير مهتم جيدا بهذه الناحية، مما جعل الأعمال تتراكم عليك، وقد تلاحظ ذلك من ضغط العمل في الصباح وحتى وقت متأخر من هذا المساء. لا تجعل الكآبة تتسلل إليك في فترة المساء، وحاول تلبية دعوة توجه إليك من صديق مقرب إليك فهذا سيساعدك.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 8 من 10

