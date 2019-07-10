لا تزعج نفسك بوضع المخططات والبرامج لهذا اليوم، لأنها كلها ستنتهي بالفشل، شيء طارئ سيؤخرك عن مواعيدك ويغير جميع برامجك، انتبه أيضا يا مولود الاسد على صحتك أكثر، وخاصة في فترة ما بعد الظهر، وبالأخص على مناطق الضعف لديك. في المساء ابتعد عن المشاكل العائلية، وحاول الخروج من البيت.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10