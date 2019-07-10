العذراء

منذ ساعتين

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حضر نفسك لنهار مليء بالأمور الممتعة والاخبار الجيدة، لكن الأعمال كثيرة ولن تجعلك ترتاح، ولو حتى لحظة، وخاصة في فترة الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر عليك بإحكام لسانك، وعدم التكلم كثيرا كي لا تفسد عليك هذا النهار الممتع. المساء يعدك ببعض الامور الجيدة، وخاصة بعلاقاتك مع أصدقائك.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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