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منذ ساعتين

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نهار جيد جدا وعلى جميع الأصعدة، تسيطر على أعمالك في فترة الصباح، وتكون الأمور هادئة من حولك، فليس هنالك شيء جديد. في فترة الظهيرة قد تشعر بالملل، لكن الاحداث العائلية في فترة ما بعد الظهر قد تجعلك لا تجد الوقت للتفكير بشيء آخر. الأمور العاطفية على أوجها في هذا اليوم، وبالأخص في فترة المساء حيث يحصل تقدم ملموس بعلاقتك العاطفية.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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يتابع معك الوضع جيد كما تريد، وتشهد الكثير من الانتصارات والتقدم على كافة الأصعدة، أكانت العائلية أو العملية أو العاطفية تنال مكافأة من المال على جهود قمت بها سابقا، فترة المساء جيدة للتقرب من الحبيب، ومعالجة الأمور فيما بينكما. استغل الفرص التي تسنح لك هذا اليوم ولا تكن عنيدا، مواليد 23 إلى 26 أيلول أكثر المحظوظين. نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 9 فمن 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 9 من 10

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