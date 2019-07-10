العقرب

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

اليوم هو الفرج بالنسبة إليك، فبعد الأيام الصعبة التي واجهتك في الايام السابقة، اليوم ستشعر بالقوة والخفة في مشيتك، الأمور ستسير بسهولة أكثر معك، وبالاخص في مجال العمل، وتبدأ الأمور حولك بالتحرك ولمصلحتك. المساء ستكون أكثر سعادة وخاصة أن الامور العاطفية تسير في الاتجاه الذي تريده.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 8 من 10 العاطفة : 8 من 10 الصحة : 8 من 10

مقالات ذات صلة

اليوم هو خليط بين العصبية والهدوء بين سوء الطالع والحظ. فبعد فترة لا بأس بها من الضغط والتوتر والاكتئاب، ينقلب مزاجك ظهر هذا اليوم، وتشعر كأنك شحنت بالطاقة، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، لكن عليك تمرير النهار بدون مشاكل. أما بالنسبة للمساء فهو الأفضل فتزداد شعبيتك وتشعر بأنك محبوب، أكثر المتأثرين بالتغيير هم مواليد تشرين الأول (اكتوبر). نسب النجاح لهذا اليومالعمل : 7 من 10 العاطفة : 7من 10 الصحة : 7 من 10

منذ يوم واحد

لا تكن مستهترا، وتجعل عصبيتك وتهورك ومزاجك المتقلب يعكران ما تعبت عليه منذ زمن، اليوم من المؤكد انه ليس من الأيام الجيدة بل العكس، عليك بالتزام هدوئك وعدم معاكسة الأمور، لأنها لن تسير معك كما ترغب أنت، وعليك الحفاظ على صحتك في المساء، وبالأخص مواليد 1 الى 11 تشرين الثاني (نوفمبر). نسب النجاح من 10 : العمل: 5 العاطفة: 5 الصحة: 5

منذ يومين

انت لست من الأشخاص المحظوظين في هذا اليوم يا صديقي العقرب فحاول أن تأخذ حذرك في كل عمل تقوم به لان الخطأ يكلفك الكثير. ضغوطات العمل سوف تكون لك بالمرصاد من الظهيرة وحتى وقت متأخر . قد تصيبك الكآبة في فترة المساء وذلك لشعورك بالتشاؤم وخاصة مواليد شهر تشرين الأول (اكتوبر) الأكثر تعبا لهذا اليوم . نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

منذ 3 أيام

تعيش فترة من الهدوء اليوم ولا رغبة لك بالقيام بأي شيء سوى الراحة والنوم، لذلك فإن الكسل قد يظهر عليك بشكل جلي في فترة ما بعد الظهر ويجعل الأعمال تتراكم عليك. أما في المساء فقد تلجأ الى شخص طلبا منه للمساعدة على حل مشكلة عالقة لديك، الأمور العاطفية لا بأس بها، لكن لن يكون لديك الوقت للاهتمام بها. نسب النجاح من 10 : العمل: 7 العاطفة: 8 الصحة: 9

منذ 4 أيام
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock