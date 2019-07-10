إيسوزو يفرض جولة حاسمة في نهائي دوري السلة الصيفي

أيمن أبو حجلة

عمان – الغد – فرض فريق إيسوزو جولة حاسمة على لقب الدوري الصيفي لكرة السلة، بفوزه اليوم الأربعاء على فريق تويوتا بنتيجة (النصف الأول 46-33) على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وكان تويوتا قد فاز في المباراة الأولى بين الفريقين يوم الأحد بنتيجة 59-52، واحتاج للفوز في المباراة الثانية ليحسم اللقب، بيد أن إيسوزو أظهر بقيادة مدربه يوسف الفقس، إرادة وعزيمة لاعبيه الشبان، ليحقق انتصارا ثمينا، علما بأن المباراة الفاصلة ستقام مساء الجمعة في المكان ذاته.

وشارك في الدوري الصيفي 5 فرق، كل منها يحمل اسم شركة راعية، وهذه الفرق هي تويوتا وإيسوزو وكيا وهيونداي وgac، وأقيم الدور الأول من البطولة بنظام الدوري (ذهاب وإياب)، وتصدر إيسوزو الترتيب فيما حل تويوتا في المركز الثاني، متفوقا على الثالث GAC والرابع هيونداي، فيما احتل كيا قاع الترتيب.

وتسعى اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة من خلال هذا الدوري، إلى إعادة النشاط للمسابقات المحلية، في ظل انشغال اللاعبين الدوليين بالاستعداد لنهائيات كأس العالم 2019.

وجل اللاعبين المشاركين في البطولة تقل أعمارهم عن 23 سنة، وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين شاركوا في دوري تحت 18 الأخير، وهو ما يعد فرصة أمام مختلف الأندية لمراقبة هؤلاء اللاعبين قبل فتح باب القيد للموسم الجديد الذي سينطلق من خلال مسابقة كأس الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وفي مباراة أمس، تفوق إيسوزو منذ البداية، رغم افتقاده خدمات لاعب الارتكاز خالد أبو عبود الذي غادر مع المنتخب الوطني إلى الصين تايبيه للمشاركة في بطولة كأس ويليام جونز، وبرز بشكل لافت صانع ألعابه أدهم الدجاني، بمساعدة من علاء الحسيني وحمزة الطروانة ومحمد ادكيدك، فيما تولى محمد البحيري دور لاعب الارتكاز في غياب أبو عبود.

أما تويوتا، فاعتمد بشكل مكثف على لاعب الارتكاز الخبير يوسف العواملة، الذي سانده في مهمته شاكر شبير، وتناوب شريف الصغير وزياد عليان على صناعة الألعاب، في وقت قام فيه خلدون أبو قورة وعمر أبو شريخ ويريد حجازي أدوارا متنوعة على الطرفين.

ووصل الفارق لمصلحة إيسوزو إلى 15 نقطة في منتصف الربع الثاني، لكن تويوتا استجمع قواه وتقدم بفارق سلة في منتصف الربع الثالث، قبل أن يستعيد إيسوزو تماسكه وتقدمه، ويبحر بالمباراة إلى شط الأمان.

وسجل الدجاني 26 نقطة لمصلحة إيسوزو مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف الطروانة 14 نقطة مع 9 متابعات، فيما تصدر العواملة مسجلي تويوتا برصيد 27 نقطة.

على صعيد متصل، أقيمت قبل المباراة مسابقة التصويبات الثلاثية التي حسمها عمر أبو شريخ لمصلحته، فيما فاز محمد البحيري في مسابقة “سلام دنك” الاستعراضية.