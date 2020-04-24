684 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا والحصيلة تتجاوز 19 ألف وفاة

لندن -ارتفعت حصيلة فيروس كورونا المستجد في بريطانيا ب684 وفاة الجمعة، أي أكثر من اليوم السابق (+616) لتصل الحصيلة الاجمالية للوباء في البلاد منذ بدء انتشاره الى 19506 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية أن 143 ألفا و464 (+5386) مصابون بالفيروس في البلاد، إحدى الدول الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 في أوروبا.

لكن حصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين حيث يقول ممثلون عن هذا القطاع إن آلاف الاشخاص قد توفوا فيها.

ولا تزال البلاد تنتظر عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون لممارسة مهامه، حيث لا يزال يتعافى منذ خروجه من المستشفى في 12 نيسان/ابريل بعدما اصيب بفيروس كورونا المستجد. ويتولى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تسيير شؤون الحكومة.

وصباح الجمعة أعلن وزير الصحة مات هانكوك أن رئيس الحكومة “في صحة جيدة جدا” لكن من دون تأكيد معلومات صحيفة “ديلي تلغراف” التي اشارت الى ان الزعيم المحافظ سيعود لتولي السلطة الاثنين.

وقال هانكوك لشبكة “سكاي نيوز”، “لقد تحدثت معه امس (الخميس) وهو في صحة جيدة جدا ويستعيد عافيته” مضيفا “أنا متأكد انه سيعود ما أن يوصي الاطباء بذلك”. وتابع ان “القرار لم يتخذ بعد لكنه يرد على اتصالات ويبقى على تواصل” مع مسؤولين.

وبحسب الناطق باسمه فإن جونسون (55 عاما) تحدث هذا الاسبوع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكذلك مع الملكة اليزابيث الثانية.

ويتعافى جونسون في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومات البريطانيين، مع خطيبته كاري سيموندز التي تنتظر مولودهما الأول.

ورغم الضغوط المتزايدة، حتى من صفوف المحافظين، تستبعد الحكومة في الوقت الراهن أي تخفيف لاجراءات العزل التي فرضت في 23 آذار/مارس والتي يفترض ان تمدد لاسبوعين على الأقل كما أنها لم تحدد بعد استراتيجيتها بالتفصيل للخروج من الأزمة. ( ا ف ب)