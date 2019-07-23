الحمل

منذ ساعة واحدة

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اليوم جيد لك يا مولود الحمل فاستغله لتنفيذ ما تريد، وخاصة في المجال العملي الذي يشهد تقدماً ملموساً فابدأ بالمشاريع وأعط قراراتك اليوم فرأيك سيكون مسموعاً. في فترة ما بعد الظهر كن أكثر هدوءا، ولا داعي للانفعال فقد يعرضك لبعض الخسارة. في فترة المساء لديك العديد من البرامج والمواعيد مما يجعلك سعيدا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة :9 من 10

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