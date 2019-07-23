ما تزال الأمور هادئه حولك، لكن عليك الانتباه جيداً على نطاق العمل فقد تحدث بعض التغييرات غير المتوقعة، والتي قد تجعلك متوترا عند الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر ترجع الأمور الى ما كانت عليه هادئة، لكن قد تشعر بوعكه صحية في منطقة المعدة لكنها لن تطول. في المساء الوضع العاطفي جيد، لكنك تشعر ببعض الملل، مما يجعلك تذهب الى البيت باكرا. نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10