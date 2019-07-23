الجوزاء

منذ ساعة واحدة

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ما تزال الأمور هادئه حولك، لكن عليك الانتباه جيداً على نطاق العمل فقد تحدث بعض التغييرات غير المتوقعة، والتي قد تجعلك متوترا عند الظهيرة. في فترة ما بعد الظهر ترجع الأمور الى ما كانت عليه هادئة، لكن قد تشعر بوعكه صحية في منطقة المعدة لكنها لن تطول. في المساء الوضع العاطفي جيد، لكنك تشعر ببعض الملل، مما يجعلك تذهب الى البيت باكرا. نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 8 من 10

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الأوضاع قد تكون هادئة اليوم ولا يوجد أحداث كثيرة، هدوء الأوضاع سينعكس على أعمالك إيجابا في فترة الظهيرة، حيث تطالب بأمور صعبة لتقوم بها، لكنك تبدع في القيام بها. انتبه الى الأوضاع العائلية في المساء، وخاصة أن مناوشة عائلية بينك وبين أحد أفراد العائلة قد تحدث، فالأفضل الخروج مع أصدقائك، وبالأخص مواليد 1 الى 7 حزيران. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10

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