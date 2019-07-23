الثور

منذ ساعة واحدة

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ما تزال الأجواء غير مستقرة لديك يا مولود الثور، لذلك خذ نفساً عميقاً قبل أن تنفذ أي أمر أو تتكلم. العمل سيضغط عليك من الصباح وحتى المساء، فحاول ترتيب أمورك ولا تنفعل كثيرا، لأن المشاكل قد تزورك أيضا، وخاصة في فترة ما بعد الظهر، في المساء الزم البيت، فخروجك قد يجلب لك مشاكل، لأن حظك سيئ جدا.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5 من 10

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