السرطان

منذ ساعة واحدة

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شكلك لا يوحي بالثقة في فترة الصباح، أنت مزاجي في هذا اليوم ولا يستطيع أحد أن يفهم ما تريد، المشاكل كثيرة في هذا الصباح، فحاول أن تكون هادئا، ولا تنفعل حتى تحل أمورك. في فترة ما بعد الظهر قد تكتشف بعض الأمور التي لا تروقك تخص علاقاتك الشخصية، فالأفضل “التطنيش”، في المساء قد يكون عليك الخروج من البيت والترفيه عن نفسك.
مواليد 1 الى 12 آب اكثر المتأثرين بهذه الظروف.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 7 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 7 من 10

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