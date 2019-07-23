الضغوطات ما تزال ترافقك يا مولود العذراء، ومنذ الصباح الباكر حيث لا تستطيع السيطرة على كم الأعمال الهائل التي تواجهه وخاصة في فترة الظهيرة، أما في فترة ما بعد الظهر تخف الضغوطات عليك، وتصبح أكثر راحة من اليومين الماضيين. في المساء عليك بالراحة، ولا بأس من الخروج، لكي ترفه عن نفسك، ولكن مع أصدقائك وليس مع الحبيب، مواليد 2 الى 12 ايلول اكثر المتوترين هذا اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 8 من 10 العاطفة : 7 من 10 الصحة : 9 من 10