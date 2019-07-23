الأسد

منذ ساعة واحدة

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القوة، الحكمة والشعبية هي من سماتك هذا اليوم، فاعرف كيف تستغل كل هذه الأمور في السيطرة على أوضاعك العملية التي تشهد صعوبة، وضغطاً خاصة في فترة الصباح والظهيرة. الحظ يدعمك في كل المجالات، فحاول أن تقوم ببعض المبادرات المهمة. الأجواء في المساء جيدة للخروج مع أصدقائك أو عمل مبادرة للتقرب من شخص تريده.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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الأمور تبدأ جيدة في فترة الصباح وكل الأمور تسير في مصلحتك وكما تريد، كما أن قراراتك التي ستتخذها في فترة الظهيرة هي التي ستؤثر إيجابا أكثر على سير يومك. الحظ قد يدعمك بكل قوة ويخرجك من فوهة الزجاجة في بعض الأحيان. حاول أن تخرج وتتمتع بسهرة مع الأصدقاء. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 9 من 10 العاطفة : 9 من 10 الصحة : 9 من 10

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