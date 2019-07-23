الميزان

منذ ساعة واحدة

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لن يسير شيء معك كما ترغب، وقد تلاحظ أنك تبدأ نهارك متعباً، وبطريقة عكسية والمشاكل تواجهك منذ الصباح الباكر، اعتني بصحتك جيداً في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي إثر الضغوطات التي تؤثر عليك طوال ساعات هذا اليوم. في المساء الكآبة والملل يزورانك مما يجعلانك حساساً لأي كلمة توجه لك، فالأفضل أن تبقى ساكتا ولا تتكلم.
نسب النجاح لهذا اليوم
العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5من 10

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لا أحسدك يا صديقي الميزان على هذا اليوم الذي تقاسي به في شتى الميادين. تشعر بالتعب منذ الصباح، وتتكاسل عن الذهاب الى العمل والقيام بواجباتك، ومع هذا فإن لديك العديد من الضغوطات في فترتي الصباح والظهيرة مما يجعلك عصبيا، وقد تتأخر أيضا في العودة الى منزلك. في المساء لن يتحسن الوضع، فعليك الانتباه الى جهازك التنفسي والصحة بشكل عام، وبالأخص مواليد شهر أيلول الأكثر تعباً اليوم. نسب النجاح لهذا اليوم العمل : 6 من 10 العاطفة : 6 من 10 الصحة : 6 من 10

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