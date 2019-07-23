لن يسير شيء معك كما ترغب، وقد تلاحظ أنك تبدأ نهارك متعباً، وبطريقة عكسية والمشاكل تواجهك منذ الصباح الباكر، اعتني بصحتك جيداً في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي إثر الضغوطات التي تؤثر عليك طوال ساعات هذا اليوم. في المساء الكآبة والملل يزورانك مما يجعلانك حساساً لأي كلمة توجه لك، فالأفضل أن تبقى ساكتا ولا تتكلم.

نسب النجاح لهذا اليوم

العمل : 5 من 10 العاطفة : 5 من 10 الصحة : 5من 10